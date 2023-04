Andrea Lo Cicero, naufrago de L’Isola Dei Famosi 2023: "Pronto per la partenza!"

"Pronto per la partenza! Io che su un’isola ci sono nato e che di sfide ne ho già combattute tante, non vedo l’ora di arrivare a destinazione! Saluto tutti e lascio per questo periodo la gestione delle mia pagine social ad altri. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi sosterranno". Con questo messaggio, pubblicato sui social, Andrea Lo Cicero, soprannominato "Il Barone" annuncia la sua partecipazione alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Andrea Lo Cicero è nato a Catania il 7 maggio del 1976 sotto il segno zodiacale del Toro, è alto 185 cm. E' stato un famoso rugbista italiano. Il suo esordio nel campionato italiano è stato a soli 17 anni, con "Amatori Catania". E' sceso in campo per ben 103 volte con la nazionale italiana, con la quale ha preso parte a ben quattro edizioni della Coppa del Mondo di rugby. Dopo essersi ritirato, ha partecipato alla Coppa America di Vela con il team Prada.

Sono tante anche le partecipazioni a trasmissioni televisive. Nel 2014, su Sky con il programma "Giardini da Incubo". Ha preso parte alla seconda edizione di Celebrity Masterchef dove si è classificato in sesta posizione. Nel 2018 ha partecipato anche a "La Prova del Cuoco" e dal 2021 conduce "L’erba del Barone" e "L’Isola del Barone", entrambi trasmessi su Gambero Rosso.