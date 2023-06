La catanese Ariella Gula nella top 5 italiana dei 'cleaning influencer'

È tra i cinque cleaning influencer più famosi d’Italia @mammachepulito, alias Ariella Gula, mamma che aiuta altre mamme (e non solo) nelle pulizie e nell’organizzazione della casa e della vita.

Unica in Sicilia, gira i suoi reel da Acireale, in provincia di Catania, dove vive con il marito e la sua bimba. Secondo Influenxer_Ita, il profilo Instagram dove vengono pubblicate tutte le novità dal mondo dei creator, Ariella è seguita come pochi altri in Italia.

Sì, perché oltre ai food influencer, ai travel influencer e quelli fashion, in una vita sempre più frenetica, è sempre più difficile conciliare tutto, andare di corsa al lavoro e poi tornare a casa e svolgere altre ore di lavoro per pulizie, lavatrici e disordine. Per non parlare dell’attenzione e il tempo che non si riesce troppo spesso a dedicare ai figli.

Ed ecco che il profilo IG che Ariella ha studiato per le mamme e non solo, arriva in soccorso per capire come organizzarsi, avere casa pulita e potersi così dedicare alle cose davvero importanti della vita.

Ideatrice del primo Planner per le pulizie, che ha realizzato per la prima volta nel 2020, Ariella Gula è anche autrice anche del “Manuale di organizzazione per mamme incasinate”, edito da Latte di Nanna, volutamente in formato tascabile per essere facilmente trasportabile e che propone anche, alla fine di ogni capitolo, esercizi utili per capire dove e come migliorare l’organizzazione della propria casa e del proprio tempo in famiglia.

Ogni giorno propone, in modo originale e senza nascondere la sua sicilianità, strategie e trucchetti utili per la gestione della propria vita.

Mamma di Ludovica, 5 anni, ha unito la sua esperienza da mamma ad alto contatto con le competenze acquisite sull’organizzazione professionale e domestica e propone un metodo inedito e molto pratico.

Con ironia e competenze trasversali, che vanno dall’organizzazione più strettamente intesa, fino alla percezione di sé e della genitorialità, fino al babywearing e alla disciplina dolce, Ariella Gula non solo non nasconde le difficoltà affrontate a causa anche delle sue gravi malattie scoperte quando la sua bimba aveva solo pochi mesi, ma le trasforma in punti di forza per migliorare sempre più il rapporto tra la voglia di fare e ciò che è possibile concretamente realizzare in una giornata.

Punti di forza che vuole trasmettere anche a chi, come lei, si trova con mille difficoltà a conciliare lavoro, maternità, casa, famiglia e tempo libero