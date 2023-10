Il divo di Beautiful Daniel McVicar a Catania, l'attore a spasso per la città

L’attore Daniel McVicar, famoso per la sua interpretazione di Clark Garrison nella soap opera Beautiful, ha fatto tappa a Catania. Impegnato in un tour siciliano per le riprese del film “Il ladro di stelle cadenti” l’attore ha deciso di fermarsi per un giorno in città per ammirare il centro storico e il famoso palazzo Libertini Scuderi in via Etnea. All’interno dello storico edificio, l’unico che a Catania coniuga mirabilmente lo stile liberty e quello rinascimentale, Mc Vicar girerà un video per immortalarne la bellezza e per far conoscere la sua storia a un mercato che da sempre guarda con interesse all’Italia: quello americano.

“I palazzi storici italiani sono sinonimo di bellezza, funzionalità ed estetica - ha sottolineato l’attore americano - e proprio per questo, come ambassador and Global director di Santandrea luxury houses and top property, credo fortemente che questi tesori vadano pubblicizzati al meglio anche al di fuori dell’Italia. Ci sono molti investitori che sono pronti a scommettere e a comprare in questa magnifica regione”. Questo weekend Palazzo libertino sarà aperto anche al pubblico per “Le vie dei tesori”.