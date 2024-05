Carmen Consoli conquista New York con "Terra Ca Nun Senti"

La musica di Carmen Consoli ha attraversato l'oceano, conquistando il pubblico del Poisson Rouge di New York con il concerto evento "Terra Ca Nun Senti". Un viaggio musicale attraverso la Sicilia, la sua terra natale, raccontato attraverso brani tradizionali, omaggi a grandi conterranei e canzoni originali dell'artista.

Sul palco, accompagnata da Adriano Murania al violino e Massimo Roccaforte alle chitarre e al mandolino, Carmen Consoli ha portato in scena un repertorio che ha saputo unire tradizione e innovazione. Brani come "A curuna" e "Buttana di to' ma" di Rosa Balistreri, "Pirati a Palermu" di Ignazio Buttitta e "Stranizza d'Amuri" di Franco Battiato si sono intrecciati con le canzoni della stessa Carmen, creando un affresco musicale ricco di sfumature.

La musica di Carmen Consoli è un racconto appassionato della sua terra, la Sicilia. Una terra "un tempo fiorente per la sua arte, la filosofia, la cultura" ma poi diventata povera come il resto del Meridione. E così, sul palco del Poisson Rouge, hanno risuonato storie di emigrazione, di lotta e di speranza, come nella toccante "Mandaci una Cartolina" (dedicata al padre Giuseppe Consoli, scomparso nel 2009) e "Le Cose di Sempre", per il figlio Carlo che "quando è entrato nella mia vita è stata luce pura".

Il concerto di New York è stato solo la prima tappa di un tour internazionale che porterà Carmen Consoli in giro per il mondo. Domani sarà a Montreal, poi negli Stati Uniti (San Francisco, Los Angeles e Miami), in Spagna per il prestigioso La Mar de Musicas Festival di Cartagena, e con tante altre date estive, molte in Sicilia.

