Cast Isola dei Famosi 2023: tra i concorrenti anche l'ex rugbista catanese Andrea Lo Cicero

Lunedì 17 aprile prende il via l'Isola dei Famosi 2023. Giunto alla sua 17esima edizione, il reality prende il posto del Grande Fratello Vip nel palinsesto di Canale 5, con la confermatissima Ilary Blasi alla conduzione e un variegato cast di concorrenti che in queste ore viene indicato come ormai definitivo. A dare le ultime notizie sulla squadra del reality è il sito Tv Blog che, insieme alla coppia di opinionisti composta da Vladimir Luxuria (per la seconda volta nel ruolo), e alla new entry Enrico Papi al posto di Nicola Savino, fa i nomi contenuti nella lista completa dei partecipanti pronti all'avventura in Honduras da cui Alvin si collegherà come inviato.

I concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023

Ecco, dunque, la lista dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023:

Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore in gara insieme al compagno Simone Antolini

Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori radiofonici.

Marco Predolin, conduttore tv

Christopher Leoni, attore e modello brasiliano

Cristina Scuccia, ex suora e cantante

Claudia Motta, modella

Andrea Lo Cicero, ex rugbista

Gian Maria Sainato, blogger

Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci, cantanti e coppia anche nella vita

Helena Prestes, modella

Pamela Camassa, attrice

Corinne Clery, conduttrice e attrice

Nathaly Caldonazzo, attrice

Fiore Argento, attrice e figlia di Dario Argento

Questa la lista di coloro che per 10 settimane, al netto delle eliminazioni, sono chiamati all'obiettivo di arrivare alla fine del percorso per aggiudicarsi il titolo di vincitore dell'Isola dei Famosi 2023.