Cinque catanesi in finalissima a Mister Italia 2023

Cinque concorrenti qualificati, quattro eliminati. E' il bilancio della rappresentanza catanese dopo la semifinale del concorso nazionale di Mister Italia 2023 andata in scena mercoledì sera a Giulianova.

A conquistare la giuria strappando il biglietto per la finalissima (in programma domani sera, Stadio del Mare di Pescara alle 21.30) sono Biagio Falà 21 anni contabile e parrucchiere da Misterbianco, Giuseppe Bianchi 22enne anche lui da Misterbianco professione cameriere e modello, Benedetto Caponnetto 25 anni libero professionista catanese, Emanuele Sorbello studente 18enne di Zafferana Etnea e Simone Filetti 23 anni studente catanese di Scienze e tecnologie agrarie e commesso Il sogno sfuma invece per Angelo Baldi, Marco Capuzzello, Angelo Pesce e Riccardo Cavalli che avranno l'opportunità di riprovarci il prossimo anno.

Domani sera, quindi, sul palco dello Stadio del Mare di Pescara, tra i 40 bellissimi ragazzi provenienti da tutto il Paese ci saranno cinque ragazzi catanesi (Falà sfilerà con il numero 5, Bianchi con il 17, Caponnetto con il 27, Filetti con il 32, Sorbello con il 33): per tutti l’obiettivo è quello di raggiungere lo scettro detenuto da un loro concittadino, Walter Zappalà vincitore nel 2022, e conquistato in passato da alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone. La serata sarà condotta da Jo Squillo e vedrà la presenza sul palco, tra gli altri, di Viola Valentino, Serena De Bari (“Amici”), Roberta Beta (“Grande Fratello”) e Andrea Della Cioppa (“Temptation Island”, “Uomini e Donne”). Insieme ai 40 bellissimi finalisti sul palco ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di “Miss Grand Prix”