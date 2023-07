Insalata in frigo: come conservarla ed il 'trucco del respiro'

L'insalata è tra i cibi preferiti dagli italiani perchè è leggera e facile da preparare per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina.

Quando non la si consuma tutta c'è però il problema di conservarla per bene in frigo. Esiste un piccolo trucco in grado di poter mantenere le foglie fresche più a lungo (soprattutto per quella in busta una volta aperta la confezione).

Bisogna soffiare dentro la busta prima di richiuderla e riporla dentro il frigorifero. Non è qualcosa di igienico, ma nella realtà è una imitazione dei metodi professionali adottati dalle aziende per prolungare la data di conservazione.

Soffiando dentro la busta si sfrutta il potere dell'anidride carbonica contenuta nel nostro respiro, che rallenta il processo di deperimento. Ma è chiaro che mentre introduciamo la CO2 introduciamo anche gli agenti patogeni contenuti nell'aria. Per questo è un metodo efficace ma poco igienico.

Nelle industrie si utilizza l'imballaggio in atmosfera modificata per sostituire parte dell'ossigeno contenuto nei sacchetti con anidride carbonica.

Se non vogliamo adottare questo trucco ci dobbiamo solo ricordare che l'insalata in frigo dura 2-3 giorni. Le tempistiche possono variare in base al tipo di insalata che è stata acquistata, sia per quella confezionata che per quella venduta sciolta e da pulire.

Per conservarla a lungo è comunque fondamentale mantenerla all'asciutto perchè l'umidità favorisce ovviamente la formazione della muffa. Per questo è preferibile usare contenitori di vetro da riporre nella parte più bassa del frigorifero.

Vale solo per l'insalata sciolta la possibilità di inserire un foglio di carta di cucina assorbente sul fondo del cassetto dedicato alla verdura per assorbire l'umidità. Deve però essere cambiato a giorni alterni per evitare il ristagno di acqua.