Catcalling: cos'è e quando è reato in Italia

Tra i comportamenti che oramai non possono non essere considerati inaccettabili a livello sociale e culturale c'è sicuramente il 'catcalling', ossia una forma di molestia sessuale, prevalentemente verbale, rivolta alle persone in strada.

Possono essere fischi, occhiate, commenti sessisti o intimidatori: purtroppo è spesso rivolto più alle donne che agli uomini.

Secondo l'ordinamento giuridico italiano questo tipo di comportamento può diventare un reato punibile penalmente solamente quando diventa stalking, ossia una forma di molestia ripetuta che crea nel destinatario un senso di paura.

Il reato di stalking è previsto dall'art. 612 bis del codice penale italiano. Perchè il 'catcalling' possa essere elevato a stalking deve essere ripetuto e deve causare un serio disagio nella vita quotidiana della persona che ne è vittima.

Pur non configurandosi come stalking può però costituire comunque una infrazione penale come 'offesa alla pubblica decenza o molestia.

L'offesa alla pubblica decenza è prevista dall'art 726 del codice penale e riguarda gli atti osceni o volgari in pubblico.

La molestia è invece prevista dall'art. 660 del codice penale e consiste nel tormentare o molestre un persona con comportamenti offensivi o molesti.