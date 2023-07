Rivoluzione Whatsapp: in arrivo i videomessaggi brevi

Whatsapp contina a rinnovarsi. L'ultima novità, non ancora arrivata in Italia, è però destinata a fare concorrenza agli oramai super sdoganati messaggi vocali.

Si tratta dei videomessaggi istantanei, un nuovo modo di comunicare. Per creare ed inviare un videomessaggio istantaneo è necessario fare un 'tap' sull'icona del microfono, ossia quella dei messaggi vocali, e trasformarla nell'icona di una videocamera.

A questo punto questa nuova icona potrà essere utilizzata esattamente come quella vecchia (tenendo premuto o facendo lo swipe per bloccare la registrazione): ma non verrà registrato solamente l'audio ma anche il video.

Questi videomessaggi avranno una durata massima di 60 secondi e sono protetti dalla crittografia end-to-end.

Nella teoria si prevede un boom addirittura superiore rispetto a quello dei messaggi vocali. Si prospettano miliardi di brevi video inviati ogni giorno per comunicare qualcosa di rapido, mandare un saluto o semplicemente mostrare un bel tramonto agli amici, al proprio partner o alla propria famiglia.