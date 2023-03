Il pugile Scardina è in coma, il messaggio di Diletta Leotta: "Forza Dani"

"Forza Dani". Diletta Leotta, con una storia su Instagram, ha voluto mandare un pensiero al suo ex Daniele Scardina, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Milano. Il pugile è stato operato d'urgenza oggi alla testa dopo un malore in allenamento. La conduttrice di Dazn oltre al messaggio sui social ha voluto dedicare un pensiero a Daniele Scardina anche in chiusura del suo collegamento dall'Allianz Stadium al termine del derby: "Voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!", ha detto la Leotta.

Restano gravi ma stabili le condizioni del trentenne pugile italiano. L'intervento "eseguito dall'équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell'Irccs Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l'evoluzione".