Diletta Leotta: “Il Catania è in C ragazzi, il Catania è in C! Altro che Camp Nou“

“Il Catania è in C ragazzi, il Catania è in C! Altro che Camp Nou“. Anche Diletta Leotta si unisce ai festeggiamenti per la promozione e l’approdo del Catania in Serie C. Lo fa attraverso Instagram condividendo un video in cui esprime la sua felicità per i risultati ottenuti dai rossazzurri sul campo. “Forza Liotru”, scrive la commentatrice di DAZN.