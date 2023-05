Fabrizio Corona mostra le foto della cellulite di Diletta Leotta: "Lo faccio per le donne"

Polemica su Fabrizio Corona, sempre più attivo sul suo profilo Telegram, dove ha condiviso una foto di Diletta Leotta che per molti può configurarsi come body shaming. Se l'intento dell'ex re dei paparazzi era, parole sue, quello di mostrare "tutta la cellulite e il grasso" della showgirl, a suo dire ben diversa dall'immagine perfetta che lei sfoggia sui social, d'altro canto la rete lo ha accusato di veleni gratuiti contro una donna incinta.

Nel dettaglio Corona ha pubblicato uno scatto che mostra Leotta, 31 anni, mentre è al mare in Spagna insieme al compagno Loris Karius, futuro papà della loro prima bimba. "Nonostante il quinto mese di gravidanza - si legge come didascalia all'immagine - su Instagram Diletta Leotta appare come sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima, che sia al mare o allo stadio. Invece l'abbiamo acchiappata sul bagnasciuga ad Ibiza. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso, su Instagram non c'è. Come al solito, ragazzi, ricordatevi: Instagram non è la realtà".

Molti i commenti contrariati al gesto di Corona. Che però, poco dopo, ha tenuto a precisare: "Che sia chiaro. Nulla contro la cellulite ma contro una società che assolve la truffa dei social. Ti vendono un'immagine che non esiste e di conseguenza costringe il pubblico a sentirsi inadeguato. Tranquille donne, anche Diletta photoshoppa".

Intanto Leotta si sottrae dal rispondere alle polemiche: da parte sua non è arrivata alcune dichiarazione in merito. Impossibile farsi rovinare un momento bello come questo della gravidanza dai veleni del gossip. La bambina arriverà a fine estate come coronamento del sogno d'amore con Loris Karius, classe 1993, calciatore tedesco conosciuto lo scorso autunno.

Fonte: Today.it