Diletta Leotta, festa di compleanno in ritardo tra i grattacieli milanesi

Lo scorso sabato sera sulla terrazza di un grattacielo con vista su Milano, Diletta Leotta ha brindato con il suo compagno Loris Karius, la piccola arrivata Aria e tanti amici vip al suo compleanno. Un brindisi in ritardo, la conduttrice di Dazn ha compiuto 32 anni lo scorso 16 agosto, proprio il giorno in cui è venuta al mondo la figlia Aria.

La festa chic è stata organizzata da Silvia Slitti che per il party “Appuntamento tra i cieli milanesi” ha scelto come detto una terrazza tra i grattacieli milanesi sotto il segno di “Milan l’è un gran Milan”. Tanti gli ospiti vip, da Michelle Hunziker a Costanza Caracciolo (compagna di Bobo vieri), Francesca Muggeri, Roberta Sinopoli, Elena Barolo, Daniele Battaglia e tanti altri.

La Leotta prima di abbandonare i tacchi vertiginosi che la slanciavano in un meraviglioso ed elegantissimo tubino nero e di scatenarsi in balli in ciabatte, ha tagliato la torta accanto al compagno Loris Karius che da quando è nata la piccola Aria, fa il “pendolare” tra l’Inghilterra, dove gioca nella squadra del Newcastle e l’Italia.