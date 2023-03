Diletta Leotta annuncia su Instagram la sua gravidanza: "Soon well'be three'

"Vi dobbiamo dire una cosa...ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we'll be three!".

Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, insieme ad un video di accompagnamento all'interno del quale si scambiano tenere effusioni, la giornalista catanese Diletta Leotta (volto di Dazn) e l'attuale compagno, il portiere del Newcastle (ex Liverpool) Loris Karius hanno annunciato che diventeranno presto mamma e papà.

Ovviamente, poco dopo la pubblicazione del post, sono cominciati a piovere nei confronti dei due auguri provenienti sia dai 'followers' di Diletta che da parte di colleghi (attuali di DAZN) che ex colleghi (di Sky).

Che la storia tra i due già da qualche tempo non potesse essere più catalogata come una semplice avventura lo aveva fatto intuire la trasferta inglese di Diletta in occasione della finale di Carabao Cup, nella quale Karius ha tornato a vestire i panni di portiere titolare dopo oltre due anni di assenza dai campi (il 'suo' Newcastle è stato poi sconfitto a Wembley dal Manchester United).

In quell'occasione, intervistando il giocatore per conto di DAZN, Diletta si era lasciata andare a fine intervista ad un caldo abbraccio, accompagnata da parole molto tenere nei confronti del 29enne tedesco: "Grazie per le emozioni che ci stai regalando e che mi stai regalando".

Tra queste emozioni, già nel corso dell'intervista, c'è sicuramente quella di diventare presto madre. Vedremo se di un bambino o di una bambina.