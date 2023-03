"Prima vacanza insieme", Diletta Leotta mostra la prima foto con il pancione

A pochi giorni dall'annuncio della gravidanza, Diletta Leotta, in vacanza a Dubai con il compagno Loris Karius, ha mostrato su Instagram la prima foto con il pancione, condita dalla caption "Prima vacanza insieme".

La conduttrice catanese aveva annunciato la gravidanza frutto dell'amore per il calciatore tedesco del Newcastle, lo scorso venerdì sempre su Instagram. Le voci di un bebè in arrivo si rincorrevano da tempo, ma la conferma arriva solo oggi. I due fanno coppia dallo scorso ottobre, ma non è ancora chiaro se la cicogna porterà un maschietto o una femminuccia.