Diletta Leotta svela il sesso del figlio: le foto della festa a Catania

Se a "Felicissima Sera" Diletta Leotta aveva fatto le "prove da mamma" tra pannolini e biberon, ieri è arrivato il momento di scoprire il sesso del bebè che tra qualche mese terrà tra le braccia: il gender reveal party, ovvero la festa attraverso cui i neo genitori annunciano se avranno un maschietto o una femminuccia, è stata organizzata infatti proprio nella giornata di Pasqua e più precisamente a Catania, terra d'origine della conduttrice 31enne.

Ed ecco allora Diletta e Loris Karius a casa dei parenti di Diletta, mentre intorno la stanza si riempie di palloncini rosa. Al centro del tavolo c'è una torta su cui sono disegnati proprio Diletta e il suo compagno, tutt'intorno le nipotine della showgirl che sventolano palloncini color cipria. Il verdetto è insomma presto detto: si tratta di una femminuccia, come anticipato dal (sempre informatissimo) settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. I futuri genitori sono radiosi e si abbracciano al centro della sala.

Chi è Loris Karius. Com'è nata la storia con Diletta

Diletta e Loris fanno coppia dallo scorso ottobre. Loris Karius, classe 1993, è un calciatore tedesco, portiere per la precisione, che quest'anno gioca per il Newcastle United. Il grande pubblico, non solo quello appassionato di calcio, potrebbe conoscerlo per la finale di Champions League del 2018: lui giocava per il Liverpool che ha poi perso contro il Real Madrid per 3 a 1. Durante la partita, mentre stava provando a fare un rilancio con le mani, ha fatto un autogol facendo segnare l'1-0, per poi non riuscire a parare un tiro da londano di Gareth Bale, che avrebbe segnato la rete della vittoria schiacciante del Real Madrid. Si è parlato moltissimo di quelle papere e successivi accertamenti medici hanno ricostruito che forse questi scivoloni potevano essere stati causati da un trauma cranico riportato dopo uno scontro di gioco contro Sergio Ramos. Quella finale di Champions ha segnato negativamente la sua vita professionale: non ha più giocato con il Liverpool, che lo ha poi dato in prestito per due stagioni alla squadra turca del Be?ikta?, poi all'Union Berlino. Dal 2022 gioca con il Newcastle United.

