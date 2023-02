Diletta Leotta finisce sui tabloid inglesi: una "distrazione" per Loris Karius?

Diletta Leotta finisce sui tabloid inglesi. Le foto della conduttrice televisiva catanese insieme al suo fidanzato Loris Karius, portiere tedesco, sono state infatti pubblicate sul giornale Daily Mail a corredo di un articolo dal titolo "La lunga strada di Karius verso Wembley via... Milano".

“Con all’orizzonte la sua partita più importante negli ultimi cinque anni – si legge nell’articolo – Karius si è preso una pausa dagli allenamenti al St. James’ Park e si è recato in un caffè di Milano, martedì, con la compagna e conduttrice italiana Diletta Leotta, appena sei giorni prima di giocare la sua prima partita in due anni nella finale della Carabao Cup”. Ecco che Diletta sarebbe vista dagli inglesi come una fonte di distrazione per il calciatore e la sua grande occasione, dopo mesi di panchina al Newcastle.

Karius, infatti, al 99% sarà titolare nella finale della Coppa di Lega inglese, la Carabao Cup, contro il Manchester United che si giocherà domenica 26 febbraio (ore 17,30) a Wembley. Nell'articolo, che ricorda "la sua pessima prestazione con la maglia del Liverpool nella finale di Champions League 2018", si spinge su Karius in lizza per tornare tra i pali "nella partita più importante dei Magpies in quasi 24 anni".