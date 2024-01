Diletta Leotta si è sposata con Loris Karius, l'annuncio su Instagram: "Ho detto sì"

"Vi devo dire una cosa...I said yes". Con queste parole, spiazzando un pò tutti, Diletta Leotta ha annunciato di aver sposato qualche mese fa il compagno e padre di Aria, Loris Karius e di averlo fatto prima della nascita della figlia, come dimostra la foto pubblicata su Instagram in cui mostra l'anello, simbolo dell'amore eterno, ancora con il pancione.

"Ho aspettato qualche mese a dirvelo - scrive il volto di Dazn - perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando".