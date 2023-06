Diletta Leotta: "Sono stata molestata a scuola dal professore di ginnastica"

Diletta Leotta ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: ha subito molestie sessuali a scuola da parte del suo professore di ginnastica. Una dichiarazione inaspettata quando difficile da fare per la conduttrice sportiva di Dazn alle prese con la sua prima gravidanza, che ha spiazzato tutti parlando di molestie sessuali quando era solo un'adolescente in un'intervista a cuore aperto sul settimanale Grazia.

Diletta, infatti, tra i vari argomenti affrontati nell'intervista, tra cui la maternità, il rapporto con le altre donne e la relazione con Loris Karius, padre della bambina che porta in grembo, ha parlato anche di esperienze negative con l'altro sesso facendo riferimento a un episodio in particolare che l'ha segnata nel profondo. Diletta, infatti, ha subito molestie sessuali nell'ambiente scolastico quando era solo una ragazzina e, nello specifico, dal suo professore di edicazione fisica.

"A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati - ha raccontato Diletta in risposta alla domanda se avesse mai avuto paura degli uomini -. Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: “Mi fai inzuppare il biscotto”. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto».

Una rivelazione scioccante e inaspettata per la showgirl il cui corpo è stato sempre oggetto di commenti da parte di uomini e donne. Diletta, però, ha superato quel momento e oggi è una donna di 31 anni pronta a diventare madre e a insegnare a sua figlia a non avere paura di niente. "Il nome di mia figlia? Non l'ho ancora scelto - commenta poi Leotta -. C’è una discussione in atto. Al momento sono orientata tra Ofelia, Rose e Bella, ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta».