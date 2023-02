Fabrizio Corona omaggia Maurizio Costanzo con un tatuaggio sulla nuca

Anche Fabrizio Corona, a modo suo, ha voluto omaggiare Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso venerdì a 84 anni. L'ex re dei paparazzi, sulla sua pagina Instagram, ha pubblicato la foto di un tatuaggio inciso sulla nuca che testimonia il profondo legame con il celebre giornalista televisivo: "Maurizio maestro mio" recita il tatuaggio accompagnato da un lungo post: " Era il 2006 - si legge - quando per la prima volta venni invitato nel più importante talk show televisivo italiano del momento, il "Maurizio Costanzo show". Fino ad allora ero un giovane imprenditore con tanti sogni da realizzare. Era il periodo di Vallettopoli e avevo scritto su questo caso il mio primo libro".

"Posso affermare - continua Corona - con assoluta certezza che tante delle mie fortune sono iniziate dopo che l'Italia mi ha conosciuto grazie all'opportunità che mi ha dato Maurizio. Nei periodi più difficili della mia vita, mi è sempre stato vicino, una delle poche persone che hanno creduto in me come uomo, uno dei pochi che ha saputo vedere il vero Fabrizio. Maurizio ha sempre supportato le mie cause come un padre, un amico un fratello. Tra noi grande stima ed affetto".

"Considero Maurizio - conclude - un gigante del suo mestiere, per me un maestro è in suo onore la dedica di un tatuaggio che porterò per sempre sulla mia pelle: "Maurizio maestro mio". Grazie per quello che hai fatto per me e per aver dato una coscienza critica a questo paese. Per sempre nel mio cuore, fai buon viaggio Maestro".

Il gesto di Corona ovviamente è stato abbastanza discusso sul web e sui social, diviso tra chi approva questo omaggio e chi no.