Felicissima Sera: Diletta Leotta si improvvisa mamma per una sera

Da qualche giorno sappiamo che Diletta Leotta è incinta, ed è proprio lei la seconda ospite della terza e ultima puntata di Felicissima Sera, durante cui Amedeo non ha perso occasione di segnalare le volgarità fuoriuscite dalla bocca di Amedeo; le domande di quest'ultimo, in realtà, vengono fraintese volutamente dal primo conduttore: "Si può sapere qualcosa sul sesso?" è tra queste, ma ovviamente Pio si riferisce al sesso del bambino. La Leotta parla un po' di quanto è bello che la gente si preoccupi per lei in quanto donna in stato interessante, e poi tocca altri temi personali, come il padre del pargolo, prima di diventare la protagonista di uno sketch che la vede mamma per una notte.

La prima notte da mamma

"La prima notte da mamma come la immagini?", da questo quesito, per fortuna l'ultimo dell'incontro, inizia la scenetta organizzata dal duo. Per prima cosa la conduttrice televisiva, vestita con un abito tutto colorato, deve cambiare abbigliamento e indossare una vestaglia rosa, per poi sedersi sulla poltrona al centro del palco. La donna deve immaginare di essere svenuta sulla sedia da mezz'oretta dopo aver finito di guardare una puntata di Sex and the City, la nota serie TV con protagoniste Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes. Ad un certo punto il bebè, una bambola, piange perché deve essere cambiato. La Leotta si alza dalla poltrona e corre dal piccolo, tenuto in braccio da Amedeo, e una volta raggiunto il fasciatoio, afferma: "Ma non ho mai fatto queste cose!". D'altronde la scenetta è sì volta a far ridere il pubblico a casa, riuscendoci ben poco, ma anche a metterla alla prova; una sfida che la conduttrice vince, riuscendo a cambiare il pannolino al piccolo il quale smette all'istante di piangere, mentre la "madre" fa un sospiro di sollievo: "è finita", pensa, e invece no. Lei torna a dormire, e sogna che il marito portiere, ma la bambina si risveglia e riparte il tran tran, questa volta le provano tutte - biberon, ciuccio - ma niente: "Vuole il seno!", dice Amedeo.

La dedica a Diletta Leotta

L'incontro con la Leotta si conclude con Amedeo che le dedica la canzone "Mi manchi", dopo averle detto che, essendo incinta, la loro relazione non può più continuare. Durante l'esibizione del conduttore, entra in studio a grande sorpresa Fausto Leali, che prosegue la dedica cantando la seconda strofa del suo più famoso successo. Insomma, una scenetta alquanto imbarazzante, salvata dalla voce di Leali.

