C'è posta per te, la toccante storia di due fratelli di Biancavilla orfani di entrambi i genitori

Nell'ultimo appuntamento di C'è posta per te c'è stato spazio anche per la toccante storia di due fratelli di Biancavilla, Irene e Daniele Gumina, orfani di entrambi genitori, scomparsi a poca distanza l’uno dall’altro per la stessa malattia a soli 52 e 57 anni.

La sorella ha voluto fare una sorpresa al proprio familiare, scusandosi con lui per non essergli stata vicino durante i gravi lutti dello scorso anno. Così, poco dopo, dalle scale dello studio è scesa la sorpresa che Irene ha voluto regalare al fratello, Gerry Scotti. La ragazza ha scelto il conduttore perché tutta la sua famiglia ha seguito i suoi programmi: dal nonno, ai genitori, a loro due.

“Ti voglio bene anche se non te lo dico mai” - dice semplicemente, tra le lacrime, la ragazza al fratello. Il simbolo della lettera che la sorella dedica a Daniele è una Vespa, tanto desiderata, a cui la legano bellissimi ricordi dei tempi felici quando la loro famiglia era ancora serena e unita. “Tu sei la cosa più importante che mi è rimasta al mondo”dice Irene, che fa poi portare una catenina con la fede del padre per regalarla al fratello e spiegargli che ha tanti sensi di colpa, perché quando si è ammalata la madre, lei ha continuato a fare la sua vita. A portare sostegno alla famiglia e a sacrificarsi è stato soprattutto il fratello minore. “Qualsiasi cosa succederà in futuro, ti prego, appoggiati a me” conclude la ragazza - “Ora so che non mi manca la forza e il sentimento per ripagare l’amore che hai dato tu a me e che è stato tantissimo”.