Guida Street Food Gambero Rosso: 45 insegne siciliane, 7 catanesi

Sono 45 le insegne siciliane che dimostrano la grandissima popolarità del cibo di strada nella regione e dei suoi grandi mercati.

Campione regionale è il giovane e straordinario Delicatessen in Drogheria di Ragusa.

Per quanto riguarda Catania e provincia, ecco chi è stato inserito nella guida.

1 - Oasi Frutti di Mare Nitto - Piazza Mancini Battaglia 6, Catania (CT) - Pesce e frutti di mare

2 - Antica Friggitoria Stella - Via M. Ventimiglia 66, Catania - Fritti

3 - Savia - Catania - Via Etnea 302, Catania - Tavola Calda

4 - Spinella - Catania - Via Etnea 294, Catania - Tavola Calda

5 - Scirocco Sicilian Fish Lab - Piazza A. Di Benedetto 7 - Pesce e frutti di mare

6 - Mercato Piazza Scammacca - In una ex chiesa del 1643, poi tesoreria comunale, dal progetto di cinque giovani creativi, ecco un mercato urbano coperto - nell’isola che nei mercati e nel cibo di strada trova un simbolo - ma anche modello di ristorazione con missione sociale, in uno spazio da mille metri quadrati. La formula è interessante: la consumazione avviene al tavolo con servizio dedicato, la cucina è centralizzata a servire le preparazioni ordinate nei diversi format gastronomici

7 - Mercato La Piscaria - Tra Piazza Duomo e gli Archi della Marina, è un poligono del centro storico pregno di cultura, arte, folklore

È stata una grande intuizione a segnare la fortuna della Guida Street Food del Gambero Rosso: la prima edizione, uscita nel 2013, si è posizionata rapidamente come l’osservatore privilegiato di un fenomeno in larghissima crescita e attraversato da correnti molto diverse nella forma e nel contenuto.

Grandi chef che hanno scelto di liberarsi dal peso - soprattutto economico - della gestione di una brigata per abbracciare la libertà di un truck, giovani manager appassionati di cucina che hanno scelto di specializzarsi in cucine sui generis e mercati rionali che stanno tornando in auge rivitalizzati da eccellenze di cucina italiana e internazionale, sempre più contaminata e aperta e street court sempre più apprezzate.

Ma anche aree urbane di atenei o grandi uffici che all’ora di pranzo si popolano di apecar e mezzi colorati che portano ravioli cinesi, panini vegani, smash burger o raffinati arancini siciliani a studenti e manager di ogni età ed estrazione, con un nuovo concetto di mensa.