Incastrati: l'attore catanese Carmelo Caccamo racconta la sua esperienza come 'filoncino'

Tra i protagonisti della fortunata serie televisiva 'Incastrati 2', con protagonisti 'Ficarra e Picone', c'è stato anche il comico/attore siciliano Carmelo Caccamo, che ha fatto sorridere tutti nel ruolo di 'filoncino'.

Carmelo è ovviamente noto al pubblico siciliano e catanese in particolare grazie al suo personaggio di riferimento, ossia la 'Signora Santina' e per le innumerevoli esperienze a livello teatrale.

Ancora oggi rappresenta una parte importante della sua attività lo spettacolo in piazza dove mette in scena in modo ironico le manie della gente e i luoghi comuni maggiormente diffusi, sottolineando spesso l'ipocrisia dell'apparire nella società moderna.

Al cinema per la prima volta lo si è visto nel 2019 nel film del regista Luca Gargano dal titolo 'Rapiscimi'.

Il suo approdo ad 'Incastrati' è stato in parte frutto del caso: "Stavano girando il film “la stranezza” e si chiedevano chi potesse interpretare il ruolo di Filoncino in Incastrati. Hanno pensato me e mi hanno chiamato giusto il giorno dei miei quarant'anni. Io ero a Roma a festeggiare e mi hanno fatto questa proposta; devo dire che in un primo momento ho pensato fosse uno scherzo e invece poi è diventata realtà. Ci siamo incontrati e mi hanno parlato del ruolo di Filoncino e non ti nego che in sede di chiacchierata ci siamo messi a ridere perché quando abbiamo parlato di questo personaggio, per uno come me che un filoncino non è, la cosa era alquanto esilarante".

Come è stato lavorare con Ficarra e Picone? "E' stato sicuramente una scuola perché sono due grandi professionisti e due belle persone. Sono veramente come li vediamo: divertenti, simpatici, allegri e goliardici. Sul set sono di una serietà non indifferente pur facendo i comici; due grandi maestri perché sia Salvo Ficarra che Valentino Picone hanno un'esperienza artistica e un bagaglio culturale immenso. Se dovessi definirli con due aggettivi sul set: Ficarra attento, Valentino pignolo e scrupoloso".

Cosa ti porterai appresso di questa esperienza? "Aneddoti ce ne sono tanti ma quello che mi ha colpito sono i luoghi dove abbiamo girato. In particolare, i due rifugi di padre Santissimo: una chiesa abbandonata nel centro della Vucciria di Palermo e l’altro nella montagna che domina il paese di Cerda in provincia di Palermo. Un altro particolare che mi piace ricordare è il buffet di cornetti che ci faceva trovare la produzione quando giravamo la mattina presto. Un momento conviviale bello che ci svegliava e ci dava la carica e mi aiutava ad essere filoncino. È stato bello, bello, stare sul set con Ficarra e Picone; sono stati tre mesi di lavoro intenso ma leggero".

Quali sono i tuoi programmi per il futuro? "Partiamo dall’oggi che mi vede, assieme a Cristiano Di Stefano, protagonista su Videoregione nel programma Live show (in diretta ogni lunedì e martedì sera) che è sicuramente il varietà comico siciliano più in voga del momento grazie al lavoro di tanti collaboratori. Stiamo preparando un nuovo progetto televisivo che partirà nelle prossime settimane che riguarda la signora Santina che assieme a Cristiano stanno spopolando sui social: tik tok, Instagram, Facebook e altro. I progetti per il futuro sono tanti e soprattutto riguardano il teatro con la nuova stagione al teatro Metropolitan di Catania.Tante cose bollono in pentola e poi ci stiamo preparando all'estate che speriamo sia ricca di spettacoli. Ci vediamo nelle piazze della Sicilia".