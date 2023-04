I ragazzi di Amici incontrano i fan al negozio Tim di via Etnea

Folla di fan questo pomeriggio al negozio Tim di via Etnea a Catania per NDG, Samu, Piccolo G, protagonisti del programma televisivo Amici. I tre giovani concorrenti si sono intrattenuti per oltre un’ora con i numerosi appassionati del popolare talent show per scattare foto e firmare autografi. Quella catanese è la seconda tappa del tour, dopo Roma, che vede i ragazzi di Amici ospiti in alcuni dei principali negozi Tim d’Italia. Prossimi appuntamenti nei negozi Tim di Bologna, Milano e Napoli.