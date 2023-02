Levante a Sanremo canta la voglia di vivere liberamente con la canzone "Vivo"

Tutto pronto all'Ariston per la 73/a edizione del festival di Sanremo. Questa sera Amadeus darà il via alla sua quarta direzione artistica e conduzione della manifestazione. Al suo fianco per le cinque serate ci sarà nel ruolo di co-conduttore Gianni Morandi. 14 Big con le loro canzoni in gara. E' c'è anche la catanese Levante. Vero nome Claudia Lagona, è nata a Caltagirone. Nonostante la sua carriera, rimane forte il suo legame con la Sicilia. Sui social ricorda la sua nonna, le sorelle, i profumi della sua terra. E a Sanremo porta una canzone, interamente firmata da lei, sul conflitto che una madre prova subito dopo la nascita di un figlio. Lei che è diventata madre da poco, ha scritto questo brano autobiografico sull'esperienza di depressione seguita al parto. Parla della voglia di vivere liberamente ogni aspetto della vita. Nulla di triste, ma l'espressione di quella libertà e necessità di vivere senza limiti o imposizioni. E noi tiferemo per lei!

Questo il testo della sua canzone "Vivo"

O sorrido o piango

Non so fare altro

Mi emoziono con poco

Gioco ancora col fuoco

Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo.

Ho sorriso tanto

Dentro a questo pianto

Ho voglia di credere di poter farcela

A costo di cedere parti di me

Ho voglia di cedere a questa speranza

Per poter credere a tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

O respiro o affanno

Come stare al mondo?

Mi sorprendo con poco

Credo nel Dio che prego

Padre nostro, Padre posso andare in cielo?

Ho il destino stanco

Forse ho corso tanto

Ho voglia di prendere tutto il possibile

Non voglio perdermi niente di me

Ho voglia di credere “nulla è impossibile”

Vorrei provarci per tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Addio

A tutti i “dovrei”

A tutti i “se poi”

A tutti i miei “perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?”

Vivo un sogno erotico

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.