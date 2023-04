Michele Cucuzza parla delle figlie e del rapporto con le loro mamme

Carlotta e Matilde, le donne più importanti della sua vita. Michele Cucuzza, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del rapporto con le figlie, nate da due relazioni diverse, entrambe finite: "Ho cercato di essere presente. Inutile che ci nascondiamo, i figli vogliono che i genitori la sera entrino insieme in camera, però ho provato a sopperire a questo con grandi dosi di affetto. Gli ho dato molto amore e loro si sentono sorelle. Abbiamo la nostra chat, si chiama "Tempesta" perché noi siamo un po' una tempesta".

La primogenita è Carlotta, nata a Parigi, è rimasta in Francia con la mamma: "Lei parlava solo francese. Quando è arrivata la sorella improvvisamente mi ha chiesto di non dirle più nulla in francese ma solo in italiano. Da allora in poi non ci siamo più detti una parola in francese". Cucuzza ammette di aver commesso molti errori, ma si definisce un padre amorevole: "Ho fatto sicuramente tantissimi errori, però noi siamo un trio bellissimo. Abbiamo fatto di tutto: viaggiato, imparato lingue, siamo andati al cinema, abbiamo letto. Sono un papà molto affettuoso e sono ripagato, perché le mie figlie non nascondono il loro affetto nei miei confronti".

Infine Cucuzza ha fatto sapere di avere una relazione da diverso tempo, ma senza svelare l'identità della sua compagna: "Ho un'affettuosa amicizia che mi lega a una persona da diversi anni. Sto bene. Innamorarsi è sempre bello, se togli l'amore la vita è povera".

