Nastri di sabbia: cosa sono e perchè si trovano in spiaggia

Capita spesso, quando si passeggia sulla riva del mare, di vedere tante cose curiose: castelli di sabbia, gusci di conchiglia, granchi che scappano, alghe, rifiuti.

Tra queste vi sono anche delle formazioni di sabbia, all'apparenza dure ma gommose al tatto, che possono essere scambiate per rifiuti di plastica insabbiati ma che in realtà sono delle uova di un gasteropode chiamato 'Neverita Josephina', noto anche come 'natica'.

Da aprile a giugno l'animale depone centinaia di uova sulla sabbia ammassate in questi strani nastri sabbiosi che sono lunghi circa 6 cm e larghi 3 cm, con il margine inferiore ondulato.

Sono formazioni che vengono costruite con della sabbia agglutinata ad un muco dell'animale stesso. Se si osservano in controluce si potranno notare all'interno delle minuscole uova della grandezza di 1-2 mm. Le uova si schiudono in estate quando la temperatura è più calda.

Toccare le strisce ondulate ed anche le uova non è pericoloso per l'uomo. La Neverita Josephinia è un gasteropode che vive in fondali bassi, fino a circa 10 metri di profondità, e si ciba di altri molluschi.

Questo gasteropode è presente nel Mediterraneo (più nel Mare Adriatico) ed ha un guscio tra i 2 e i 5 cm molto simile a quello delle chiocciole.

Per il suo aspetto viene spesso scambiata per una conchiglia di colore marrone scuro. Al tatto appare liscio e la superficie è decorata da diverse righe concentriche.

All’apparenza innocua, la Neverita è in realtà un accanito predatore. Si muove alla ricerca di prede e non appena ne trova una si aggrappa a questa perforando la sua conchiglia con dei movimenti rotatori della radula, mangiando l’animale al suo interno. I forellini che troviamo su alcune conchiglie in spiaggia sono proprio il segno dell’attacco della Neverita Josephinia.