Nove ragazzi di Catania tra i pretendenti per il titolo di Mister Italia 2023

Sono ben nove i ragazzi dalla provincia di Catania in corsa per lo scettro di “Mister Italia 2023”. Si tratta di Angelo Baldi, studente di Scienze motorie con l’hobby per lo sport da Tremestieri, Giuseppe Bianchi, 22enne di Misterbianco professione cameriere e modello, Benedetto Caponetto, 25 anni libero professionista catanese, Marco Capuzzello, 27 anni anche lui proveniente dal capoluogo e attivo in ambito politico, Riccardo Cavalli, 31 anni proprietario di un b&b a Mascalucia con la passione per la musica e il basket, Biagio Falà, 21 anni contabile e parrucchiere da Misterbianco, Simone Filetti, 23 anni studente catanese di Scienze e tecnologie agrarie e commesso, Emanuele Maria Sorbello, studente 18enne di Zafferana Etnea e Angelo Pesce, 31 anni segretario d’azienda del capoluogo. I nove esponenti della bellezza etnea saranno tra i 95 prefinalisti provenienti da tutta Italia che mercoledì 23 agosto a Giulianova si contenderanno i 40 pass per la finalissima condotta da Jo Squillo in programma tre sere dopo allo Stadio del Mare di Pescara.

I ragazzi catanesi potranno quindi andare a caccia del titolo più ambito in un concorso che nel corso degli anni ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone. Nel 2022 il vincitore è stato proprio un ragazzo di Catania, Walter Zappalà cui spetterà l’onore di incoronare il nuovo vincitore. Insieme ai 40 bellissimi finalisti sul palco di Pescara sabato 26 agosto ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di “Miss Grand Prix”. Entrambi i concorsi, organizzati da patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.