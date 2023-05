Food Network, fa tappa a Catania il viaggio del "Panino Perfetto" di Vittorio Gucci

Fa tappa a Catania il viaggio della nuova serie “Il Panino Perfetto”, format on the road che toccherà diverse regioni d’Italia per raccontare i luoghi, le persone, andando in profondità nelle filiere agroalimentari, utilizzando prodotti a Km 0 con l’obiettivo di sfidare la tradizione gastronomica. Protagonisti sono una coppia, padre e figlia, lui rock, lei chic: Vittorio Gucci, il musical chef, e Sofia Plescia, modella e aspirante attrice.

Due mondi che trovano il loro campo di sfida a tavola. Vittorio, musicista con 20 anni di televisione alle spalle, ha il pallino per il cibo e i tatuaggi, sempre alla continua ricerca di spunti, ispirazione, di nuovi sapori: “Mi piace definirmi l’ignorante gourmet”. Il suo mantra è “Io mangio tutto, tra due fette di pane”. Sofia, giovane e bellissima, è il suo esatto opposto, amante del gourmet. Durante il viaggio apprenderà, posterà sui suoi seguitissimi social - spesso annoiandosi - ma senza mai arrendersi. Intelligenza brillante, racconterà le curiosità che legano i luoghi al cinema e alla cultura.

Si immergeranno tra le bellezze del posto, nei mercati, tra la gente del posto. Incontreranno lo chef Williams Cioffi del ristorante Mooddika che farà da cicerone guidandoli alla conoscenza degli ingredienti di eccellenza, delle caratteristiche del territorio e i punti di forza delle filiere come il pistacchio verde di Bronte, il gambero rosso di Mazara e le uova di gallina bianca, raccontando la storia, gli aneddoti più ricercati. Alla fine di ogni viaggio i giudici saranno chiamati alla valutazione del panino preparato da Vittorio nella sua cooking station con gli ingredienti scovati con Sofia.

Sono partiti da Milano a bordo di un veicolo elettrico. Durante il tragitto si ricaricheranno grazie al servizio Enel X Way: infatti utilizzando l’app saranno in grado di trovare subito il punto di ricarica disponibile più vicino consultando la mappa, scegliere la presa di ricarica veloce e monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento. Oltre la città etnea, il team ha visitato già Palermo, Napoli e Caserta, Matera e Polignano, Tropea e Altomonte, per un totale di 8 puntate che andranno in onda a maggio su Food Network, realizzate da Big Bang Production. “Mostreremo l’Italia, il paese più bello e più buono del mondo”, promettono Vittorio e la figlia Sofia. Ad accompagnare i protagonisti in questo peregrinare ci saranno Noova, Olio Torre Dieciventi, Birra Castello, le salse Ben Fatto di Vittorio Gucci, Love Load, Futility Design Exploration, Desalpes Bakery. Sarà possibile seguire il viaggio con “Il Panino Perfetto” su Instagram e Facebook.