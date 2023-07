Tè freddo: i migliori da comprare al supermercato secondo Gambero Rosso

Tra le diverse classifiche stilate da Gambero Rosso c'è anche quella che riguarda i migliori tè freddi che possiamo trovare sugli scaffali dei supermercati.

Sono stati presi in esame ben 72 campioni di tè ready-to-drink ed ogni prodotto è stato assaggiato da professionisti che ne hanno valutato gusto ed aromi.

Ecco la classifica delle prime otto posizioni.

1. Estathé InFusion Mix The Verde Menta e Lime - Prodotto privo di aromi artificiali, presenta un colore giallo paglierino intenso, odori e aromi di menta e agrumi e un gusto non molto dolce

2. Lissa The Verde bio senza zuccheri aggiunti - Questo prodotto fa parte del marchio bio di Fonti di Posina, azienda vicentina di acqua minerale e bevande situata alle pendici del Monte Pasubio, nelle Prealpi Vicentine, che imbottiglia l'acqua che sgorga da sorgenti naturali

3. Lissa The Verde al limone BIO - Viene realizzato con infuso di the verde in acqua minerale, zucchero d’uva 5,8%, succo di limone da concentrato 2,2%, aroma naturale di limone

4. FuzeTea Tè Nero Limone e Lemongrass - FuzeTea è uno dei marchi appartenenti a Coca Cola. Questo tè nero ha un colore ambrato scuro, un odore agrumato ed un sapore con note precise di limone e lemongrass

5. Estathè The Verde - E' una linea lanciata nel 2008 ed è un prodotto ottenuto da vero infuso di tè. Ingredienti: tra gli altri anche zucchero, succo di limone in polvere reidratato, acido ascorbico, aromi, acido citrico

6. Conad Thè al limone con infuso di thè - I suoi ingredienti sono i seguenti: acqua, infuso di thè da concentrato 21,5%, zucchero, succo di limone da concentrato 2,2%, aromi, acido ascorbico, acido citrico, estratto di thè, senza coloranti e conservanti

7. Conad Thè verde con infuso di thè - Prodotto dal colore giallo pallido tendente al verde ed un odore leggermente metallico con sentori di moscato

8. Estathè The al limone - E' stato il primo prodotto lanciato sul mercato nel lontano 1972 da Estathè, brand di Ferrero