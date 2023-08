Carta igienica in bagno verso l'alto o verso il basso? La risposta all'annoso dilemma...

Molto spesso in casa capita di litigare riguardo il coretto posizionamento della carta igienica: deve essere srotolata dal basso verso l'alto o il contrario?

Una risposta allo spinoso dubbio la dà il brevetto originale della carta igienica, che risale alla fine dell'800.

Il designer dell carta igieica Seth Wheeler ha infatti spiegato in modo chiaro che l'estremità del rotolo deve stare verso l'esterno. L'oggetto viene disegnato con la posizione di srotolamento verso sopra.

Wheeler ha lavorato per una delle prime aziende di produzione industriale della carta igienica (Albany Perforated Wrapping Paper Company) ed è anche l'inventore della suddivisione a quadratini del rotolo per facilitare lo strappo.

Ad ogni modo, a prescindere da quello che dice il brevetto originale dell'invenzione, ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi i versi.

Chi preferisce srotorarla da sotto sostiene che in questo modo si evitino sprechi di carta igienica. Chi invece sceglie il metodo dell'inventore ritiene che in questo modo l'estremità della carta sia più facile da individuare e che sia anche più igienico perchè l'oggetto non tocca la parete e ci sono meno probabilità che possa entrare in contatto con battgeri.

Non c'è quindi, infine, una regola obbligatoria. Sicuramente chi la vuole posizionare dal basso verso l'alto in modo che tocchi il muro deve spesso armarsi di detersivi ed igienizzare spesso le superfici del bagno così da evitare il rischio di infezioni.