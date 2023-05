Come piacere agli altri? Ponendo le giuste domande...

E' innegabile che a tutti piaccia piacere, essere apprezzati, ben voluti o amati. Ma piacere, secondo uno studio dell'università di Harvard, non è solo una caratteristica innata ma anche una qualità che può essere 'allenata'.

Basta saper porre le domande giuste durante il primo approccio e poi anche successivamente per instaurare e migliorare il legame interpersonale. Va bene essere educati, disponibili, avere senso dell'umorismo. Ma quello che fa 'centro' nel cuore delle persone è saper porre le domande giuste.

I ricercatori di Harvard hanno preso in esame le conversazioni instauratesi nelle chat online delle app di dating ed agli speed date. Ad una metà hanno dato il consiglio di porre 9 domande nei primi 15 minuti e all'altra metà di porne non più di 4 (sempre entro 15 minuti).

Le persone più apprezzate sono risultate essere quelle che hanno posto più domande.

Ma è importante anche l'ordine delle domande. Prima bisogna partire da quelle superficiali e successivamente passare a quelle private o più profonde.

Le prime da porre riguardano origini, hobby, interessi per poi arrivare a vita privata, valori, ideali.

Domande di follow-up da porre secondo i ricercatori di Harvard

Queste domande sono una risorsa perchè segnalano un interesse per la persona con la quale si sta parlando ed aprono la strada ad una vera conversazione piuttosto che ad un 'interrogatorio'

- Puoi dirmi di più su...

- Perchè pensi che...

- Cosa intendi con...

- E tu, che mi dici? Che ne pensi?

Il tono da utilizzare deve essere informale, curioso, non abbottonato: è una chiaccherata e non una intervista. La conversazione deve essere sempre leggera, ma per leggera non deve ovviamente intendersi troppo superficiale.