Guida Pizzerie d’Italia 2024: 60 pizzerie siciliane, dieci a Catania e provincia

Riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, la pizza è il cibo che ancora oggi conserva la sua originaria anima democratica: gli amanti della Margherita continuano a trovarla nei menù in tutta la sua semplicità, ma la pizza è sempre più anche ricerca di sapori unici e gusti raffinati come testimonia la mappa tracciata da Gambero Rosso nella nuova Guida Pizzerie d’Italia 2024.

Sono 735 i locali inclusi nella Guida, presi in esame secondo alcuni criteri, a partire dal lavoro e dalla ricerca delle materie prime per l’impasto e la lievitazione, dove ad essere premiate sono state le insegne capaci di mantenere un legame col territorio, il recupero di prodotti antichi, l’originalità degli abbinamenti.

Importante anche la cottura: sia nel forno a legna che nel forno elettrico, il bravo pizzaiolo sa come cuocere al meglio il prodotto; profumo, leggerezza e consistenza, gli elementi esaminati all’assaggio secondo le caratteristiche dei singoli stili di pizza.

E infine il servizio: la pizza servita in spicchi a degustazione è stata arma rivoluzionaria nel mondo delle pizzerie, base da condire principalmente fuori dal forno con abbinamenti pensati come per veri e propri piatti d’alta cucina.

Nella classifica con un punteggio espresso in centesimi, i Tre Spicchi, ossia le eccellenze tra le pizzerie al piatto, sono 103, mentre le Tre Rotelle, ossia le migliori pizzerie al taglio sono 14.

60 sono le pizzerie siciliane inserite nell’ambita Guida, con una buona distribuzione in tutta la regione con Palermo super star per numero e qualità di insegne.

Ecco nello specifico quelle di Catania e provincia:

Frumento (Acireale)

Il Tocco (Acireale)

Corte dei Medici (Catania)

Cutilisci (Catania)

Locanda Cerami (Catania)

L'Evoluzione Pizza Contemporanea (Catania)

Sazi e Sani (Catania)

Squibb Pizza and More (Catania)

Crescenzo Pizzeria a Tavola (Riposto)

Cortile Siciliano (Tremestieri Etneo)

I tre Spicchi:

- Altavilla Milicia (Pa), Saccharum

- Messina, L'orso

- Milazzo (Me), Verace Elettrica

- Palermo Archestrato Di Gela La Braciera

- Siracusa, Piano B

- Venetico (Me), Da Clara

Le tre Rotelle:

- Messina, L'orso In Teglia

Premio Speciale Ricerca E Innovazione

- Raffadali (Ag), That's Amore

Premio Speciale Pizza E Territorio

- Agrigento, Sitàri Sorce Family