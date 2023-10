WhatsApp lavorativi: le regole del bon ton da rispettare

Poichè Whatsapp è oramai diventato uno strumento utilizzato anche per scopi lavorativi, il Washington Post ha deciso di individuare alcune regole che riguardano il 'bon ton' dei messaggi, soprattutto quando si parla di lavoro.

1. Se si hanno informazioni che devono essere comunicato in modo accurato e tempestivo meglio metterle per iscritto via mail o sotto forma di testo.

2. Se si deve inviare una storia lunga da raccontare è meglio un messaggio vocale, il mezzo migliore per un monologo.

3. Chiamare qualcuno senza preavviso può essere stressante per il destinatario, soprattutto se si tratta di una persona che sta lavorando. Motivo per il quale è meglio inviare un messaggio in anticipo e chiedere se è libero di parlare subito o se può chiamare lui quando sarà più libero.

4. Se si vuole parlare di qualcosa di specifico, meglio menzionare nel testo ciò di cui si vuole parlare in modo che l'interlocutore possa essere preparato. Si tratta di passaggi necessari soprattutto in caso di videochiamate: non bisogna mai avviare un Facetime o un'altra videochiamata senza preavviso.

5. Solo perchè qualcuno ci chiama all'improvviso non vuole dire che dobbiamo rispondere subito. Se siamo al ristorante, in bagno, in riunione meglio disattivare l'audio della chiamata. Inoltre oramai gli smartphone consentono di inviare un messaggio di risposta automatico che avvisa che non si può parlare o che si verrà presto richiamati.

6. I lavoratori spesso inviano tramite Whatsapp vari dati aziendali, referti medici e si pone quindi la questione della privacy e della necessità di evitare che questi dati possano finire in mani sbagliate. Per questo motivo bisogna prestare grande attenzione.

7. Un sondaggio ha evidenziato come un quarto delle persone che inviano documenti che riguardano la propria attività lavorativa spesso sbagliano destinatario. Per risolvere questo problema il datore di lavoro deve fissare una politica aziendale che regola le app di messaggistica e deve indicare quali sono gli strumenti più adatti per lo scambio di documentazione lavorativa.