Sant'Agata tra leggenda e cucina: i dolci della festa

Come ogni festa anche quella di Sant'Agata è caratterizzata da dolci, ricchi di storia e tradizione, dedicati alla Santa Patrona.

Nel caso specifico i protagonisti per eccellenza sono le "olivette" e le "minnuzze". Come spesso accade, dietro la preparazione di queste due prelibatezze vi sono storie e leggende, che hanno origini antichissime e che sono strettamente legate non solo alla storia della patrona della città etnea ma anche alla tradizione cristiana e non.

Olivette di Sant'Agata

Si tratta di dolci alle mandorle a forma di 'olive' che vengono preparati con mandorle spellate, zucchero semolato, acqua a temperatura ambiente, zucchero a velo, rum e colorante alimentare in polvere verde (la ricetta originale del Monastero di Santa Caterina a Palermo, dove, fino al '700, prima del culto di Santa Rosalia, era molto forte anche quello di Agata).

Sono tre le leggende che ruotano attorno a questo dolce. La prima, quella più popolare, racconta che mentre Agata veniva portata in giudizio dal proconsole si fermò per strada per allacciarsi un sandalo e non appena il suo piede toccò il suolo cominciò a crescere un albero di ulivo. E dopo la sua morte i catanesi cominciarono a raccogliere queste olive per conservarle e/o donarle.

Un'altra leggenda racconta invece che Agata si sarebbe scontrata per puro caso contro un ulivo sterile che però al suo tocco cominciò inspiegabilmente a produrre olive. Si tratta in ogni caso di leggende che sono legate alla fertilità ed al risveglio della natura. L'ultima leggenda vede Agata scappare dal proconsole e sedersi un attimo a riposare. In quel momento nacque dal nulla un ulivo che la nascose per un po' ai suoi inseguitori e le permise di cibarsi per non patire la fame.

Le olivette ovviamente possono essere acquistate in tante pasticcerie di Catania o anche nelle bancarelle che si trovano nel corso della processione in giro per la città. Non mancano ovviamente le rivisitazioni: al giorno d'oggi oltre a quelle classiche possiamo trovare quelle ricoperte di cioccolato bianco, cioccolato al latte e cioccolato fondente.

Minnuzze di Sant'Agata (o cassatelle)

Si tratta di dolci a forma di coppa rovesciata che vengono preparati con farina, margarina, zucchero a velo, uova, vaniglia (per la pasta frolla); ricotta di pecora, canditi di zucca, cedro ed arancia, scaglie di cioccolato e zucchero (per il ripieno); zucchero a velo, succo di limone ed albumi (per la glassa). Al termine della preparazione sopra la pasta bianca viene posta una ciliegina, che ricorda il capezzolo della santa patrona.

La loro forma richiama infatti quella dei seni della Santa Patrona, che secondo la tradizione le vennero strappati per punizione per non essersi convertita dal cristianesimo al paganesimo come voleva il proconsole romano Quinziano che si era innamorato di lei.

Prima di 'assumere' la forma di dolci, fino al XIX secolo, per minnuzze di Sant'Agata si intendevano anche pani a forma di seno. La tradizione infatti vuole che i dolci pani ricordassero anche il martirio di Agata.

Che siano minnuzze, pani o biscotti, gli studiosi ritengono che questo tipo di dolci esistessero anche prima del periodo di vita di Agata e che fossero strettamente legati ai culti di Iside e Demetra: con la loro forma avevano un significato simbolico e propiziatorio per la fertilità.

Così come le olivette anche le minnuzze, non solo nei giorni di festa, si possono trovare praticamente ovunque. E accade spesso che a prepararle non siano solamente pasticcerie ma anche panifici.

Torrone di mandorle Sant'Agata

Pur non essendo un dolce strettamente tipico della festa di Sant'Agata, è un altro degli indiscussi protagonisti. Croccantissimo, si prepara con mandorle pelate, zucchero, cacao amaro, miele, scorza di arancia ed olio d'oliva. Nella sua 'veste finale' lo si può trovare con una grattugiata di arancia o di cioccolato.