Raimondo Todaro verso l'addio ad "Amici", pronto il sostituto

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Raimondo Todaro lontano da Amici il prossimo anno. Secondo le ultime indiscrezioni il ballerino e coreografo non avrebbe dato alcuna prelazione per la prossima edizione, e anche dal lato di Maria De Filippi e del suo staff non sarebbero arrivate proposte di conferma. L’idea degli autori è quella di sostituire Todaro con Giuseppe Giofré, attuale giudice del Serale e che la scorsa estate è stato impegnato nelle selezioni dei ballerini che sarebbero entrati nella scuola.

Già da qualche settimana a questa parte Todaro è sembrato avere perso il suo solito smalto e sembrato molto nervoso nel corso della trasmissione e anche durante le lezioni settimanali, tanto che alcuni allievi avrebbero addirittura deciso di cambiare professore. Insofferenza, che secondo i gossip, nascerebbero da un nuovo periodo di crisi con la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista della scuola.