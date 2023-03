Aspettando il serale di "Amici", ecco con chi fa coppia Raimondo Todaro

Cambiamenti in programma per questa nuova edizione di Amici serale. Raimondo Todaro, il ballerino e coreografo catanese, non sarà più in coppia con Lorella Cuccarini. L’insegnante di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi è stato infatti associato alla cantante Arisa. Durante un daytime pomeridiano del talent, Maria De Filippi si è collegata con la casetta della scuola per alcuni importanti annunci. Nel dettaglio, la produzione ha rivelato agli allievi come andranno le cose durante la fase serale del format: la classe verrà divisa in tre squadre diverse con al timone tre coppie di insegnanti. Confermata la coppia formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi mentre per Todaro la novità. Il noto coreografo sarà in coppia con la cantante Arisa e Lorella Cuccarini con Emanuel Lo.