Sanremo 2023, le immagini di Catania e Acireale nel video "Splash" di Colapesce e Dimartino

Catania, Acireale, Santa Maria la Scala, gli storici cantieri navali Rodolico di Acitrezza e tante facce catanesi nel video di “Splash”, la nuova canzone di Colapesce e Di Martino, seconda in classifica generale a Sanremo 2023 durante il secondo giorno di festival. Il video, pubblicato ieri sera in contemporanea con l’esibizione del duo siciliano sul palco dell’Ariston, è opera dei registi catanesi Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli e del collettivo di video maker Ground’s Oranges, già autori di numerosi video per gli stessi Colpaesce e Dimartino e per The Zen Circus, Baustelle, Gazzelle, Canova e Mario Venuti.

In poche ore “Splash” ha già totalizzato oltre centomila riproduzioni su YouTube, e può diventare un veicolo di promozione fortissimo per il nostro territorio. La ricetta vincente dei tre minuti di "Splash" è fatta di, “attori non professionisti, amici per lo più, e di facce catanesi scovate nei bar, nei mercati, nei quartieri”, racconta Zavvo Nicolosi. Il paesaggio, non sempre da cartolina, filmato con l’occhio sghembo di chi ha mangiato tanta cinematografia laterale fa il resto.

Colapesce e Dimartino, filmati da Zavvo Nicolosi, sono protagonisti anche del film "La primavera della mia vita", nelle sale dal 20 al 22 febbraio.