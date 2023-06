Selezione "Miss Mamma Italiana 2023" a Catania: le vincitrici

Lunedì 26 giugno, nel giardino di “C&G Cioccolato e Gelato” di Catania, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme in gara, sono scese in passerella, prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Laura Amich 34 anni, tecnico della riabilitazione psichiatrica, di Trecastagni (CT), mamma di Nicola di 6 anni.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Maria Criscione, 53 anni, cuoca, di Marina di Ragusa (RG), mamma di Mirko di 18 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Katia Gambino, 57 anni, casalinga, di Catania, mamma di Alberto, Andrea ed Alessandro, di 34, 29 e 23 anni.

Queste le altre Mamme premiate che, insieme a Laura Amich, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola.

“Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” Maria Aprile, 36 anni, impiegata, di Gravina di Catania (CT), mamma di Azzurra e Francesco, di 6 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana Solare” Dalila Faro Buccheri, 29 anni, operaia, di Catania, mamma di Ronnie di 6 anni;

“Miss Mamma Italiana Radiosa” Rosy Salaniti, 42 anni, libera professionista, di Catania, mamma di Christian di 21 anni;

“Miss Mamma Italiana Sorriso” Agata Siracusano, 37 anni, mamma a tempo pieno, di Catania, mamma di Mattia, Nicolò e Sofia, di 6, 4 e 2 anni;

“Miss Mamma Italiana Dolcezza” Serena Costanzo, 29 anni, floriterapeuta, di Catania, mamma di Noah di 8 anni.

Queste invece le Mamme premiate, per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni):

“Miss Mamma Italiana Gold Fashion” Daniela Vera Sciacca, 46 anni, libera professionista, di Catania, mamma di Carola di 15 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Glamour” Elisa D'Urso, 55 anni, impiegata, di Tremestieri Etneo (CT), mamma di Angelo e Sofia, di 20 e 18 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” Francesca Maugeri, 48 anni, casalinga, di Acicatena (CT), mamma di Martina di 11 anni e dei gemelli Chiara e Matteo, di 8 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Sprint” Francesca Spartà, 52 anni, operatrice socio assistenziale, di Catania, mamma di Monica, Simona e Valentina, di 34, 34 e 22 anni.