Il nostro smartphone ci spia? Ecco la risposta!

Quante volte abbiamo l'impressione che il nostro smartphone ci ascolti e che in questo modo le 'grandi big tech' riescano così a proporci quello che vogliono per influenzarci nel nostro quotidiano.

Per dare una risposta a questo dubbio è stato condotto un esperimento con un dispositivo 'Android' nuovo, al quale è stato associato un account Google fittizio.

Dopo aver parlato davanti al telefono per giorni gli autori del test si sono resi conto che il telefono non ascoltava le conversazioni, confermando quindi che gli smartphone non ci 'spiano'.

Effettivamente lo fanno solamente quando chiediamo aiuto agli assistenti vocali. I microfoni dello smartphone sono sempre accesi in attesa della loro parola di attivazione (hey siri, ok google, alexa),

La 'profilazione' dell'utente avviene solo quando chiediamo il loro aiuto o quando facciamo delle ricerche online.

Da questo momento in poi entra in gioco l'algoritmo che è in grado di mostrare bisogni e desideri prima che questi effettivamente si sviluppino.

Capita quindi che si esprima la volontà di andare ad un concerto e poche ore dopo si trovi la pubblicità del tour. Questo non avviene perchè il telefono spia le conversazioni ma perchè nei giorni precedenti si è cercato qualcosa relativamente all'artista o si sono ascoltate le sue canzoni.

Per evitare di essere 'profilati' ogni applicazione dà la possibilità di disattivare la personalizzazione degli annunci. In questo modo i dati sui gusti personali non verranno condivisi con le aziende.