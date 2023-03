Valeria Laudani, tiktoker "made in Catania" con oltre 123 mila followers

TikTok, ormai è chiaro, non è un social network solo per giovanissimi. La piattaforma vive di contenuti differenti. Non c'è un'età di riferimento e, in molti, si improvvisano attori di parodie, cantanti, ballerini. Per divertimento e, a poco a poco, con una scìa di fan al seguito che cresce sempre di più. Valeria Laudani, 26 anni, fa l'Onicotecnica di lavoro e, nel tempo libero, sta spopolando su TikTok con i suoi oltre 123 mila followers. Seguendo, infatti, la "moda" del momento Valeria, catanese che attualmente vive in Calabria, pubblica video parodie. Tra i più famosi quello "Se Shakira fosse nata a Catania", dove infatti riscrive il testo della famosa canzone "vendetta" contro Piquè.

"L'idea della canzone è nata perchè avevo visto una parodia in napoletano e ho pensato di riproporla in catanese. Mi sono, quindi, munita di carta e penna e ho iniziato a scriverla, registrarla ed editarla - spiega Valeria a CataniaToday - Ho cercato di creare le assonanze con tutte le parole affinchè suonasse più orecchiabile". Video divertenti nei quali anche ironizza su situazioni che le capitano nella vita di tutti i giorni. "Ho aperto il mio profilo su TikTok da molto tempo e mi diverto a pubblicare video. Nell'ultimo periodo, l'ho presa un po' più sul serio perchè ho notato che i contenuti che caricavo raggiungevano molti commenti e visualizzazioni. Quindi, mi sto impegnando di più a creare contenuti, anche perchè per creare video virali, sicuramente bisogna dedicare anche la giusta attenzione al montaggio ed una buona registrazione".