Il giovane catanese Fabrizio Custorella tra i Top 100 Innovatori di Forbes Under 30

Ha lasciato la sua città Catania a 18 anni per proseguire gli studi in Ingegneria. Dopo la laurea in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, ha lavorato per un'azienda di consulenza tedesca nel settore dell'e-mobility, tra Torino e Monaco. Poi un Master Business Administration, un trasferimento a Parigi. E, con un gruppo di ex-colleghi universitari, ha fondato ReLearn. Fabrizio Custorella, oggi, è stato inserito da Forbes tra i 100 talenti under 30.

Chief financial officer di ReLearn, è uno dei “papà” di Nando, la soluzione che mette l’IoT, l’Intelligenza artificiale e le logiche del gaming al servizio della gestione e della riduzione del conferimento di rifiuti.

"Essendo tutti ragazzi del sud italia che viaggiavano molto per lavoro e per tornare a casa dai propri familiari, ci siamo accorti come in tutto il mondo ci fosse un fattore caratterizzante comune: non esiste nessuna consapolevezza in merito al problema dei rifiuti. Uno dei problemi più importanti della società moderna, essendo la quarta fonte di emissioni di CO2. Ma non esiste uno strumento per misurarli e soprattutto è evidente come la popolazione non è al corrente del grave danno ambientale che questi possano causare - spiega a CataniaToday - ReLearn è una startup innovativa nata con l'obiettivo di utilizzare l'Intelligenza Artificiale per aiutare aziende e comuni a ridurre l'impatto ambientale, monitorando i rifiuti prodotti ed educando la community".

Ecco come funziona. "Grazie a Nando, un sensore plug-and-play alimentato dall'AI, ReLearn raccoglie dati precisi sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti prodotti ogni giorno, calcolando il tasso di riciclo, consentendo di redigere rapporti di sostenibilità più rigorosi e sensibilizzando la comunità aziendale e cittadina", spiega Custorella.

Attraverso la gamification, infatti, ReLearn fornisce un servizio di comunicazione coinvolgente che consente all'azienda di diffondere una maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali e dei rifiuti. "Aiutiamo le aziende e i comuni a raggiungere l'obiettivo "rifiuti zero" - continua - Nando è stato riconosciuto dall'Unione Europea come l'innovazione cardine per il futuro del social living. Ed è proprio grazie a ReLearn che sono stato inserito nella lista Forbes Under30 nella categoria Social Impact".

"E' sicuramente un grande traguardo che condivido con tutto il team di ReLearn. Essere riconosciuti tra i Top 100 Innovatori, ci rende orgogliosi e ci motiva a non fermare la nostra mission e rivoluzionare quindi il settore CleanTech. ReLearn oggi è attiva in tre paesi (Italia, UK e Danimarca), ogni giorno coinvolgiamo più di 6000 persone e evitando lo smaltimento in discarica di più di 1000 kg di rifiuti", conclude.