Il nuovo singolo di Lello Analfino "Baci definitivi", feat. Mario Venuti: il video

È online il video ufficiale di “Baci Definitivi” feat. Mario Venuti, il nuovo singolo del cantautore siciliano Lello Analfino, estratto dall’album “Punto e a capo” (distribuzione ADA Music Italy - https://ada.lnk.to/puntoeacapo). “Baci definitivi” è una canzone ispirata da un libro di Pietrangelo Buttafuoco, dove si raccontano tante storie d’amore non vissute nei luoghi di naturale incontro di chi vive una vita metropolitana, e che ne vede le varie sfumature, accostandole alla mitologia e alla letteratura fantastica.

“Punto e a capo” è un disco caratterizzato da sonorità moderne, elettroniche e quasi psichedeliche, che raccontano un nuovo cammino musicale per Lello Analfino, sempre costantemente alla ricerca di nuovi stili e nuovi suoni. Il viaggio di Lello Analfino intrapreso con questo progetto musicale racconta la volontà dell’artista di aprirsi a nuovi orizzonti, nel segno del desiderio di cambiare e conquistare il futuro usando il presente come incipit. Diverse anche le collaborazioni con importanti voci del cantautorato contemporaneo: Mario Venuti, Erica Mou e Miele. Il disco abbraccia diverse tematiche, che vanno dall’amore alle riflessioni sulla vita quotidiana e sul nostro io più intimo e privato, toccando però anche temi sociali e civili come l’immigrazione e l’accettazione delle diversità e delle varie culture del mondo.

Questa la tracklist di “Punto e a capo”: “Tutto sembra normale”, “Maschere”, “Svegliati”, “Eroi diversi” feat. Miele, “Mi fai stare bene”, “Ogni volta”, “Io mi diverto”, “Baci definitivi” feat. Mario Venuti, “Regina del mondo”, “La tristezza non esiste” feat. Erica Mou. Lello Analfino presenterà il disco dal vivo ad aprile con diversi live e queste le prime date confermate: 6 aprile, Candelai (Palermo); 15 aprile Tedx Mutazioni @ Teatro Eschilo (Gela); 21 aprile Sicily Fest (Londra).