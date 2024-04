"Maggio dei libri", al via le adesioni per partecipare

La giunta municipale del Comune di Catania ha formulato delibera di indirizzo politico per la partecipazione alla campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio dei libri”, proposto dal ministero della Cultura attraverso il centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

“Il Maggio dei libri della Città di Catania” si svolgerà dal 23 aprile, giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore al 31 maggio 2024, negli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, online sui canali di comunicazione del Comune di Catania, oppure in luoghi privati aperti al pubblico.

Tutti possono partecipare proponendo eventi per “Il Maggio dei libri della Città di Catania 2024”; la richiesta di partecipazione va fatta utilizzando il modulo, disponibili con tante altre informazioni al link: https://www.comune.catania.it/ informazioni/news/cultura/ biblioteche/sistema- bibliotecario-centrale/ default.aspx?news=91388.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale