Palazzo Montesano pronto ad accogliere i mercatini artigianali

Tutto pronto "Corte Montesano", il progetto con formula inedita che ospiterà, per la prima volta dal 7 al 16 aprile, nei cortili di Palazzo Trigona a Misterbianco, i mercatini artigianali.

“Questo progetto è nato da una necessità – spiega la presidente dell’associazione “Pulci in Città”, Brigida de Klerk - quella di poter dare ai nostri artigiani la possibilità di poter lavorare nella loro città ma allo stesso tempo dare vita una bellissima iniziativa che nel tempo porteremo avanti cercando di rivalutare così quanti più cortili interni possibili, dando una nuova luce a questi nostri bellissimi palazzi storici”.

La de Klerk, punta il dito inoltre contro la carenza organizzativa dell’Amministrazione comunale, colpevole, secondo la presidente di Pulci in Città di non aver avuto tempo per pubblicare il bando per allestire nuovi mercatini nelle vie di Catania come ha sempre fatto. “Quest'anno, purtroppo, - sottolinea de Klerk non c'è stata data la possibilità di poter organizzare a Catania, una città che vive di turismo ma che per il turista poco si impegna".

Ed è proprio per questo che de Klerk ha deciso di trovare una soluzione per poter offrire un’alternativa al turista, una possibilità di lavoro ad un'intera categoria che è rimasta ferma, “bloccata da questo immobilismo da parte dell'ufficio Attività produttive”.

Appuntamento quindi dal 7 al 16 aprile, a partire dalle ore 10 fino alle 21, con degustazione dei nostri prodotti locali, collettive d'arte, laboratori per bambini e per adulti e mostre di fotografia, con già dodici artigiani pronti ad esporre le proprie realizzazioni ai visitatori.