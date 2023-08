Energia 'pulita': l'ultima trovata arriva dalla Svizzera

I pannelli fotovoltaici sono un'ottima fonte di energia 'pulita' ma da sempre hanno il grande limiti di essere eccessivamente ingombranti.

Per questo motivo si sta cercando di trovare delle soluzioni più agevoli: tra queste, oltre ai pannelli da balcone da agganciare alle ringhiere, ci sono anche i pannelli per binari.

Sun-Ways, azienda svizzera, in collaborazione con il Politecnico di Losanna, ha progettato pannelli perfettamente incastrabili tra i binari che trasformano la linea ferroviaria in una vera e propria centrale solare.

Non solo questi pannelli non ingombrano o deturpano il paesaggio ma sono collocabili in ampie distese permettendo l'accumulo di una grande quantità di energia rinnovabile.

I pannelli sono inoltre rimovibili con grande facilità utilizzando specifici attrezzi e semplificano la manutenzione ordinaria della linea ferroviaria e del fotovoltaico stesso. All'estremità del convoglio è infatti previsto un sistema di pulizia per pannelli (delle spazzole cilindriche che rimuovono la sporcizia allo sfrecciare dei treni).

E' in programma già la prima installazione che avverrà con un treno speciale, che passando posizionerà i pannelli tra le rotaie. Bisognerà accertarsi della resistenza dei pannelli e della loro capacità di sostenere il passaggio dei treni. Dovesse andare tutto per il verso giusto contando, solo sul suolo svizzero circa 7.000 km di rotaie, si potrebbero produrre 1TWh di energia.