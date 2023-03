"Premio Nazionale Essenza Donna" alle donne che si sono distinte nel sociale, nella medicina e nel giornalismo

Nel corso di una serata ricca di emozioni l’Accademia d’Arte Etrusca ha voluto celebrare, come ogni anno, la festa della donna premiando donne che con il loro impegno contribuiscono alla crescita della società in maniera determinante, divenendo dei veri e propri modelli di vita. Nella splendida cornice della chiesa di Sant’Agata La Vetere, alla presenza del rettore padre Gaetano Milazzo e di padre Antonio De Maria rettore della chiesa di San Nicolò L’Arena, si è svolta la XXIII edizione del Premio Nazionale Essenza Donna. La cerimonia è stata condotta con garbo ed eleganza dalla dott.ssa Maria Anastasia Distefano.

La serata, che ha avuto come madrina la cantante Nicole Santonocito, si è aperta con un omaggio alla Vergine e Martire catanese, sulle note del Concerto dedicato ad “Agata”. Poi si è dato spazio alle tante donne che si sono distinte ognuna nel proprio ambito professionale. La presidente dell’Accademia d’Arte Etrusca, Carmen Arena, ha sottolineato ancora una volta l’importanza dell’impegno di ciascuna premiata, ricordando anche l’importanza del volontariato.

"L’Accademia – ha ribadito la presidente Carmen Arena – è attenta a individuare le eccellenze della nostra società, e quest’anno abbiamo anche voluto sottolineare il valore della solidarietà, premiando e ricordando anche chi si impegna e ha speso tutta la propria vita con abnegazione nel volontariato, dando un contributo importantissimo alla crescita della società. Anche per questo motivo la targa alla memoria quest’anno va alla compianta Daniela Spampinato, fondatrice di Acto Sicilia, Associazione per la prevenzione contro il tumore ovarico. Daniela, che si è spenta lo scorso ottobre, ha affrontato con coraggio sette anni di malattia combattendo non solo la sua personale battaglia contro il cancro, ma anche contro la disinformazione, ribadendo con tutte le sue forze alle donne l’importanza della prevenzione e di una diagnosi precoce". La targa alla memoria è stata consegnata al marito di Daniela Spampinato, Benny Albo.

Nell’ambito della medicina, invece, sono state premiate, la dott.ssa Rosalba Sgarlata, dirigente dell’U.O.C Medicina fisica e riabilitativa di Biancavilla, la Dott.ssa Giusy Scandurra, dir. U.O.C Oncologia medica del Cannizzaro di Catania, la dott.ssa M. Tiziana Santonocito, Dirigente medico Anestesia e rianimazione, IOM Viagrande; la dott.ssa Cristina Fazzi, pres. ONG “ Twafwane Association”; la dott.ssa Concita Marchica, dir. san. RSA “Villa Lisa” Misterbianco. Nell’ambito delle forze dell’ordine sono state premiate, Cristiana Zingarino, Ass. Capo Coordinatore della Polizia di Stato; la dott.ssa Stefania Coppola - Tenente di Vascello Marina Militare.

Per il giornalismo è stata premiata la dott.ssa Daria Raiti, responsabile Catania Today. Per l’istruzione la prof.ssa Maria Raciti, D.S. Liceo Principe Umberto di Savoia di Catania. Per l’Archeologia la dott.ssa Rosalba Panvini. Nell’imprenditoria sono state premiate Carmela Faro e Agata Santangelo. Per la musica sono state premiate la musicista Tiziana Coniglio, la cantate Nicole Santonocito e il soprano Angela Curiale. Nel Cinema l’attrice Clara Cirignotta. Riconoscimenti speciali sono andati all’attrice e poetessa Agata Sava, alla prof.ssa Concetta Rita Gullotta, alla poetessa Maria Grazia Brasile, ad Anna Maria D’Agostino della Società di Danza Catania, alla volontaria Giovanna L’Acqua; alle volontarie del servizio civile universale OLP Luisa Cavallaro e Alessia Mirone. Cornice alla cerimonia sono stati i momenti musicali con la partecipazione del giovane sassofonista Alfio Russo, le esibizioni di Nicole Santonocito e di Carlo La Rosa, e i momenti culturali affidati a Maria Grazia Brasile e alla poetessa Cristina Lombardo.