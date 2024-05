"Prima domenica del mese al museo", il 5 maggio ingressi a tariffa ridotta

La “Prima domenica del mese al museo” torna il 5 maggio con ingressi a tariffa ridotta nei siti culturali del Comune.

L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione, con la Direzione Cultura, per favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e monumentale, in parte visionabile virtualmente tramite la piattaforma Around Catania o l’app collegata (www.aroundcatania.it) utili anche per programmare le visite.

Questo il calendario di apertura dei siti domenica 5 maggio: