Premio Brancati, selezionate le opere per il concorso promosso dal Comune di Zafferana

Sono di grande valore culturale le opere del prestigioso “Premio letterario Brancati Zafferana” promosso dal comune di Zafferana Etnea, che quest’anno compie ben 50 anni. Un riconoscimento che vuole celebrare la letteratura e per valorizzare i lavori e gli scrittori, veri e propri maestri della parola, in grado di trasformare idee astratte in frasi e paragrafi che catturano la nostra immaginazione. Attraverso la loro creatività, ci permettono di esplorare nuovi mondi, conoscere personaggi affascinanti e hanno il potere di comunicare messaggi profondi e significativi. A comporre il parterre della giuria del Premio Brancati Zafferana per l’edizione 2023: Arnaldo Colasanti, Antonio Di Mauro, Elena Grazioli, Giorgio Ficara, Giovanna Giordano, Giuseppe Conte, Grazia Pulvirenti, Salvatore Scalia e Simonetta Fiore.

“Siamo onorati di poter organizzare ogni anno il Premio Brancati – ha dichiarato il sindaco Salvo Russo – specie quest’anno nell’anniversario del 50esimo anno della sua realizzazione. La storia e la cultura sono parte integrante del nostro patrimonio e questo premio rappresenta un omaggio alla grandezza della letteratura siciliana. Zafferana Etnea è un luogo che ha ispirato molti scrittori, tra cui lo stesso Vitaliano Brancati, e siamo orgogliosi di continuare a essere un punto di riferimento per gli amanti della lettura e della cultura". Il Premio Brancati, istituito nel 1967 in memoria di Vitaliano Brancati, scrittore siciliano di grandissimo talento, continua a onorare l'eredità di autori di spicco come Luigi Capuana, Federico De Roberto e Giovanni Verga.

Proprio come questi autori, anche Brancati trascorreva molti mesi dell'anno a Zafferana Etnea per trovare ispirazione per i suoi romanzi. Membri del Comitato Premio Brancati Zafferana sono invece: il sindaco Salvo Russo in qualità di presidente; Maria Grazia Ognisanti; Ata Pappalardo; Mirella Pappalardo; Grazia Licciardello; Angela Pistone; Salvatore Musumeci; Gabriella Zammataro; Angela Russo; Vladimir Di Prima; Paolo Giansiracusa; Graziella Torrisi e Stefano Puglisi. Ecco le opere selezionate: “Di che storia hai bisogno” di Luca Chieregato , “Dove non mi hai portato” di Maria Grazia Calandrone, “Ferrovie del Messico” di Gian Marco Griffi, “Il bambino e le isole (Un sogno di Calvino)” di Marina Magliani, “L'elbano errante” di Pino Cacucci, “L’inganno” di Veronica Tommasini, “La bella confessione” di Francesco Piccolo, “La Sibilla” di Silvia Ballestra, “La sperta e la babba” di Giovanna Di Marco, “La traversata notturna” di Andrea Canobbio, “Primavere Silane” di Natalia Roberti, “Tasmania” di Paolo Giordano, “Tu singolare” di Angela Bonanno, “Solo di uomini il bosco può morire “di Antonella Cilento e “Palermo un’autobiografia nella luce” di Giorgio Vasta.

I libri selezionati sono già disponibili presso la Biblioteca "F. Guglielmino" da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12.30 e giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 15.30 alle 17.30. Coloro che desiderano prendere in prestito i libri, insieme al testo riceveranno una scheda di valutazione.